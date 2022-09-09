Beim "trüffel & bohne" gibt es was zu lernenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.09.2022: Beim "trüffel & bohne" gibt es was zu lernen
44 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12
Das Finale findet in Rhede, im Herzen vom Münsterland, bei Ralf im "trüffel & bohne" statt. Er bietet dort eine Mischung aus Restaurant und Kochschule an. In dem neuen modernen Gebäude soll sich jede:r wohlfühlen. Die Produkte, die benutzt werden, sind alle regional und haben sogar ein genaues Herkunftslabel. Ob die Konkurrenz die Spannbreite zwischen edel und bodenständig zu schätzen weiß?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins