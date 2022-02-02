"La Torre", Reichenbach im VogtlandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.02.2022: "La Torre", Reichenbach im Vogtland
Halbzeit im schönen Vogtland! Heute begrüßt Theresa ihre Mitstreiter im "La Torre". Als Serviceleitung serviert sie hier typische italienische Küche, die sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Koch Alessandro kredenzt. Ob die vier Gäste "Amore" in den Speisen schmecken und entsprechende Punkte verteilen werden?
