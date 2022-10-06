Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Die Stadtscheune Laage" legt Wert auf Regionalität

44 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12

Weiterhin spannend bleibt es am dritten Tag der Runde in Mecklenburg- Vorpommern. Gastgeber Jakob empfängt die Gäste in seiner "Stadtscheune" in Laage mit besonderem rustikalem Flair. Der junge Gastronom legt in seiner bodenständigen Küche besonderen Wert auf Regionalität und Saisonalität seiner Produkte. Reicht das für den Goldenen Teller?

