Zeitreise ins Mittelalter im Lokal "Excalibur"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.10.2022: Zeitreise ins Mittelalter im Lokal "Excalibur"
44 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Den Abschluss der Woche macht der gelernte Metzger Werner. Er möchte seine Kontrahenten in die Zeit des Mittelalters zurückversetzen und lädt diese zu einem Gelage ein. Wird er mit seinem Mittelalterkonzept bei den Gästen punkten oder scheitert er?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins