Folge vom 18.02.2022: "Trattoria CiaoCiao", Hannover
Folge vom 18.02.2022
Finale in Niedersachsen: Der stolze Italiener Francesco möchte seinem Kollegen und Landsmann Nico heute den Rang ablaufen - und obendrein natürlich auch seinen restlichen Mitstreiter:innen unvergessliche Stunden bereiten. Traditionelle italienische Küche und viele Jahrzehnte Erfahrung sollen ihm dabei helfen, heute als Sieger vom Platz zu gehen.
