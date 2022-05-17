"La Vita Dal Camino", BendestorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.05.2022: "La Vita Dal Camino", Bendestorf
44 Min.Folge vom 17.05.2022Ab 12
Zweiter Tag in der Lüneburger Heide! Heute geht es für Mike Süsser und die Gastroprofis ins "La Vita Dal Camino" nach Bendestorf. Geschäftsleiterin und Spaßkanone Kathi bietet hier zusammen mit ihrem Partner Enrico klassisch italienische Speisen an. Bringt das junge Pärchen genug "Amore" auf den Teller, um zu überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins