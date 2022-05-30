Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 30.05.2022
Folge vom 30.05.2022: Modernisierte Klassiker im "Rheinhotel LARUS"

44 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12

Wochenauftakt in Koblenz und Umgebung! Den Start macht Profi Mike Süsser in einem eleganten Restaurant, dem familiengeführten "Rheinhotel LARUS". Hier kann der Gast mit einem direkten Blick auf die Rheinauen kulinarische Kreationen des heutigen Gastgebers Daniel genießen. Kredenzt wird mediterrane und deutsche Küche. Das Restaurant besticht vor allem durch sein Panorama und sein gepflegtes Ambiente. Wie das bei der Konkurrenz ankommt?

