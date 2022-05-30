Modernisierte Klassiker im "Rheinhotel LARUS"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.05.2022: Modernisierte Klassiker im "Rheinhotel LARUS"
44 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12
Wochenauftakt in Koblenz und Umgebung! Den Start macht Profi Mike Süsser in einem eleganten Restaurant, dem familiengeführten "Rheinhotel LARUS". Hier kann der Gast mit einem direkten Blick auf die Rheinauen kulinarische Kreationen des heutigen Gastgebers Daniel genießen. Kredenzt wird mediterrane und deutsche Küche. Das Restaurant besticht vor allem durch sein Panorama und sein gepflegtes Ambiente. Wie das bei der Konkurrenz ankommt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins