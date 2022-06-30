Sterne-Feeling im "Papageno"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.06.2022: Sterne-Feeling im "Papageno"
44 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12
Eine Arie an Geschmäckern verspricht Gastgeber und Koch Patrick im "Papageno" in Konstanz nur wenige Meter von der Schweiz entfernt. Im denkmalgeschützten Haus zur Schweizer Grenze steht gehobene Küche auf dem Programm. Eine ansprechende Tellersprache und erstklassiger Service lassen schon fast Sterne-Feeling aufkommen. Reicht das für den Goldenen Teller?
