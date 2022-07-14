Dicke Rippen im "Jack The Ripperl", Linz Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.07.2022: Dicke Rippen im "Jack The Ripperl", Linz
45 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12
Knapp 40 Tonnen Schweinefleisch werden pro Jahr in dieser Küche verarbeitet: Wolfgang und sein Team vom "Jack The Ripperl" haben also ordentlich zu tun. Der Systemgastronom leitet ein Fastfood-Restaurant mit dem Fokus auf Rippchen mitten in der Linzer Innenstadt.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© Kabel Eins