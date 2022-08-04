"Restaurant Gary Loen", AmsterdamJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.08.2022: "Restaurant Gary Loen", Amsterdam
44 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Gary will mit seinem namensgleichen Restaurant glänzen. Die Gäste dürfen sich auf französisch-indonesische Küche freuen. Das ungewöhnliche Restaurant liegt auf dem Wasser und bietet Sharing-Menüs an. Gary, gelernter Florist, kümmert sich hier persönlich um Blumen und Deko.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins