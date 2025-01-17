Französisches Lebensgefühl im Lokal "Brasserie du Sud"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.01.2025: Französisches Lebensgefühl im Lokal "Brasserie du Sud"
45 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Finaltag in Frankfurt! Stefan bringt mit seiner "Brasserie du Sud" das französische Lebensgefühl in die Großstadt. Am Ende der Woche gibt es auch noch die Punkte des Profi-Kochs. Wer wird den Wochensieg mit nach Hause nehmen?
