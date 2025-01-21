Im Lokal "Ariston" geht es kulinarisch nach GriechenlandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.01.2025: Im Lokal "Ariston" geht es kulinarisch nach Griechenland
44 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Am zweiten Tag geht es kulinarisch nach Griechenland. Ilias kümmert sich als Inhaber auch um den Service, während sein guter Freund Dimitrios in der Küche steht. Laut Namen des Restaurants wird hier ein "exzellentes" Essen geboten. Kann Ilias dieses Versprechen gegenüber seinen Gästen halten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins