Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 31.01.2025
44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12

Finaltag vor den Toren Berlins! Uwe betreibt sein "Kellermann" seit 2017 in Babelsberg. Gegenüber liegt sein eigener kleiner Regional-Laden, wo er die Lebensmittel für die Küche verkauft. Die Gerichte sind im Bistro eher einfach, doch die herzliche Atmosphäre macht den besonderen Charme aus. Wie findet die Konkurrenz das Konzept?

