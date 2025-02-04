Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Italien geht es am zweiten Tag ins Herz Bayerns mit der "Almhütte Goaßstoi". Gastgeber Martin ist ein echter bayerischer Bub, der seine Heimat und die traditionelle Küche aus vollem Herzen liebt. Mit Charme und Authentizität möchte er seine Mitstreiter begeistern und zeigen, was deutsche Hausmannskost alles kann. Wird er mit seiner Küche zum kulinarischen Gipfelstürmer der Woche?

