Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.02.2025: Deutsch-amerikanische Küche im "Bistro MEXX"
Halbzeit im schönen Donauwörth mit Bernhard und seinem "Bistro MEXX". Das Lokal ist noch ein echter Newcomer, bei dem die ganze Familie tatkräftig unterstützt. Geboten wird deutsch-amerikanische Küche - von deftigen Burgern bis hin zu bodenständigen Schmankerln ist hier für jeden Appetit etwas dabei. Aber trifft Bernhard auch den Geschmack seiner Mitstreiter?
