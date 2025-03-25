Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Schwäbischer Küche im "Café Hirschbrunnen", Schramberg

Kabel EinsFolge vom 25.03.2025
Schwäbischer Küche im "Café Hirschbrunnen", Schramberg

Schwäbischer Küche im "Café Hirschbrunnen", SchrambergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 25.03.2025: Schwäbischer Küche im "Café Hirschbrunnen", Schramberg

44 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Am zweiten Tag lädt Wolfgang ins "Café Hirschbrunnen" in Schramberg ein. Der Quereinsteiger und passionierte Hobbykoch möchte mit schwäbischer Küche punkten. Seine Küche besticht durch regionale Zutaten und eine klare, unverfälschte Ausrichtung. Wird er mit seiner regionalen Küche überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen