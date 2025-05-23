Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finaltag im "Eliniko"

Kabel EinsFolge vom 23.05.2025
Finaltag im "Eliniko"

Finaltag im "Eliniko"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 23.05.2025: Finaltag im "Eliniko"

45 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Finaltag für die Runde in Hannover! Musti serviert in seinem Restaurant "Eliniko" mediterrane Küche für die Gäste - und das schon seit über 15 Jahren! Gemeinsam mit seinem Sohn erfüllte sich der Gastgeber seinen Herzenswusch von einem eigenen Lokal. Am Ende der Woche gibt es die Punkte der Mitstreiter und des Profi-Kochs. Wer wird sich den Wochensieg holen?

Alle verfügbaren Folgen