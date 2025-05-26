Fine-Dining im "The Bollicine"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.05.2025: Fine-Dining im "The Bollicine"
45 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Wochenauftakt in Dresden: Am ersten Tag lädt Francesco in sein Restaurant "The Bollicine" ein. Zentral gelegen bietet Francesco seinen Gästen hier nicht nur einen spektakulären Blick auf den Dresdner Zwinger, sondern auch die Aussicht auf italienischen Fine-Dining-Genuss. Wird ihm der perfekte Start in die Woche gelingen?
