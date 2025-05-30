Geschwister-Power im "Bruno's"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.05.2025: Geschwister-Power im "Bruno's"
45 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Zum Finale gibt es nochmal die doppelte Power: Die Geschwister Isabel und Nicolas richten den letzten Tag im "Bruno's" aus, wo hausgemachte Pasta und außergewöhnliche Pizzakreationen serviert werden. Am Ende der Woche gibt es auch noch die Punkte des Profis. Wer holt sich den Wochensieg in Dresden?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
