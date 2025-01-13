Sizilianischen Speisen im Lokal "Naná"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.01.2025: Sizilianischen Speisen im Lokal "Naná"
45 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Wochenauftakt in Frankfurt: Andrea möchte seine Konkurrenz mit sizilianischen Speisen beeindrucken. Das "Naná" steht seit Sommer 2024 für Geselligkeit, herzliche Begegnungen und puren Genuss. Werden seine Mitstreiter das genauso sehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins