Kabel EinsFolge vom 23.06.2025
Folge vom 23.06.2025: Wochenstart für Schnitzelfreunde im "Anno1900"

45 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Zum Wochenauftakt im "Anno1900" empfängt Martin seine Gäste mit geballter Erfahrung - seit über 20 Jahren begeistert er Schnitzel-Liebhaber mit XXL-Portionen und originellen Kreationen rund um den panierten Klassiker. Herzhaft, deftig, bodenständig - wird ihm damit der perfekte Start in die Woche gelingen?

