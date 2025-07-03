Supermarkt oder Restaurant im "Zurheide Feine Kost KG"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.07.2025: Supermarkt oder Restaurant im "Zurheide Feine Kost KG"
45 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Am vorletzten Tag verschwimmen in Bottrop die Grenzen zwischen Supermarkt und Gastronomie. In der "Zurheide Feine Kost KG" zeigt Bastian internationale Vielfalt - frisch, direkt an der Quelle im EDEKA-Markt. Die offene Küche gewährt Einblicke. Doch gefällt den Mitstreitern, was sie zu sehen - und zu schmecken - bekommen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins