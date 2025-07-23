Auszeit an der Ostsee: "Süssauer Seebrücken Restaurant"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.07.2025: Auszeit an der Ostsee: "Süssauer Seebrücken Restaurant"
44 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Direkt neben dem Campingplatz "Auszeit27" trifft im "Süssauer Seebrücken Restaurant" Ostsee-Flair auf eine bunte Speisekarte. Gastgeber Hidayet, genannt "Hido" setzt auf Vielfalt: von frischem Fisch über Fleischgerichte bis hin zu Pizza und Pasta. Ob diese breite Auswahl auch kulinarisch die Mitstreiter überzeugen kann?
