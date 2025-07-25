Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 25.07.2025
45 Min.
Ab 12

Zum Finale wird es noch einmal spannend: Im "Restaurant Naturcamp" direkt auf dem "Campingplatz Naturcamp Pruchten" setzt Gastgeber Norbert mit seiner Frau Tanja auf regionale Fischspezialitäten - und ambitionierte Desserts, die begeistern sollen. Doch kann er am letzten Tag die Konkurrenz hinter sich lassen? Und wie fällt am Ende das Urteil des Spitzenkochs aus?

