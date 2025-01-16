Vegane Küche im Lokal "Kuli Alma"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.01.2025: Vegane Küche im Lokal "Kuli Alma"
45 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Am vorletzten Tag möchte Nir seinen Konkurrenten die vegane Küche näherbringen. Sein Konzept des Lokals: Ein Ort für alle, der kulinarische Genüsse mit einer einladenden Atmosphäre verbindet. Wird es ihm gelingen, seine Mitstreiter vegan zu überzeugen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
