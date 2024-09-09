Fauler Zauber / AffenliebeJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 1: Fauler Zauber / Affenliebe
Lady Pop kommt für ein Wochenende nach Hause. Damit bei ihrer Ankunft alles perfekt ist, bittet Paul Lola ihr Zimmer aufzuräumen. Da sie keine Lust darauf hat, schleicht sie mit ihrem Bruder Luke in Miss Moons Zimmer, um aus deren magischem Beutel Aufräum-Hilfe zu holen: die Alles-Sauger. Keine gute Idee, denn kaum legen die Sauger los, sind sie nicht mehr zu stoppen und saugen alles auf, was sich ihnen in den Weg stellt. Miss Moon will den Kindern zur Seite stehen und dem Zauber ein Ende bereiten. Doch ehe ihr das gelingt, haben die Sauger auch Miss Moons Zauberstab verschlungen. Und Lady Pop wird jeden Augenblick zu Hause eintreffen. / Vater und Zootierarzt Paul will das Affenmädchen Kenia in einen anderen Zoo überführen. Da Kenia partout nicht weg will, beschließt Paul den Umzug zu verschieben, bis er herausgefunden hat, was das Affenmädchen bedrückt. Lola hat eine Idee: Miss Moon soll sie verzaubern, so dass Lola die Affensprache versteht – dann wäre sie in der Lage herauszufinden, was mit Kenia los ist. Gesagt, getan und Lola benimmt sich wie ein Affe. Das Dumme ist nur, dass Lola vergessen hat, dass sie ein Mensch ist und anfängt, den ganzen Zoo in Unordnung zu bringen. Miss Moon muss zusehen, sie so schnell wie möglich zurück zu verwandeln, da Lola sonst für immer ein Affe bleibt.
