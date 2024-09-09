Alle Mann an Bord / Verliebte VampireJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 3: Alle Mann an Bord / Verliebte Vampire
Als Miss Moon Luke mit einem Spielkraken in der Badewanne sieht, erinnert sie das an ihre magische Kindheit. Kurzerhand verwandelt sie das Badespielzeug in einen echten, gigantisch großen Kraken. Anders als in der magischen Welt, wo Kraken freundliche Spielkameraden sind, ist der Kraken auf der Erde eher eigensinnig und nicht zu kontrollieren. Erst Recht nicht nachdem er Miss Moons Zauberstab beschlagnahmt hat. Eine wilde Jagd durchs Haus beginnt – ausgerechnet an dem Tag, an dem es Lola endlich gelungen ist, ihren Schwarm Howie zu sich nach Hause einzuladen. Der Kraken muss dingfest gemacht werden, ehe es zur Katastrophe kommt. Alle Mann an Bord! / Lola schwärmt für den Schauspieler Max Dovonan aus der Serie „Verliebte Vampire“. Sie entdeckt, dass Howie ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Er hat die gleichen goldfarbenen Augen und genau dieselbe Sonnenbrille… Könnte es sein, dass Howie ein Vampir ist? Miss Moon und Lola wollen Howie mit einem Zaubertrank retten. Doch zu ihrer Überraschung verwandelt Howie sich in eine Fledermaus. Miss Moon ist schockiert: das bedeutet, dass Howie Vampirius, der König der Vampire ist. Wenn es ihnen nicht gelingt, ihn zurück zu verwandeln, wird er nachts mit seiner Fledermaus-Armee in die Stadt einfallen.
