Miss Moon

Der Inspektor / Der Gripack

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 13vom 09.09.2024
Der Inspektor / Der Gripack

Miss Moon

Folge 13: Der Inspektor / Der Gripack

25 Min.Folge vom 09.09.2024

Paul hat so viel Arbeit, dass er sich nur eines wünscht – endlich mal ausschlafen. Miss Moon nimmt ihren Arbeitgeber beim Wort und lässt ihn mit einem Schlafzauber in einen 24stündigen Tiefschlaf fallen. Doch dann meldet ein Kollege von Paul, dass eine Zoo-Inspektion stattfindet und Paul augenblicklich erscheinen soll. Leider ist der Zauber von Miss Moon so effektiv, dass sie Paul nicht frühzeitig wecken können. Das Kindermädchen und ihre Schützlinge stehen vor einem ernsthaften Problem. / Yasir schenkt Baby Joe ein kleines Spielzeug, das aussieht, als könne man damit Seifenblasen machen. Weil es aber nicht funktioniert, hilft Miss Moon mit einem kleinen Zauber nach. Das Resultat: Miss Moon befreit einen kleinen Dämon. Als sie im Zauberbauch nachschaut, was es mit dem Spielzeug auf sich hat, entdeckt sie, dass es sich um einen Dämonen-Fänger handelt und sie einen sogenannter Gripack befreit hat, der darauf aus ist, Elefanten schrumpfen zu lassen. Genau ein solcher ist die neue Attraktion in Pauls Zoo und der Dämon hat schon die Witterung aufgenommen…

