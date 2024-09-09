Das fliegende Skateboard / Im Auge des TigersJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 8: Das fliegende Skateboard / Im Auge des Tigers
Luke ist betrübt: er wird niemals sein Skateboard fliegen lassen können wie sein Lieblings-Fernseh-Star Johnny Reiter. Um ihm eine Freude zu machen, zaubert Miss Moon ihm ein fliegendes Skateboard. Luke ist überzeugt, dass er das Skateboard zum Fliegen gebracht hat und zeigt es stolz seinen Freunden. Sein Erzfeind Kevin glaubt Luke nicht und will, dass er zum Beweis eins nachbaut. Als Miss Moon Luke erklärt, dass ihr Zauber das Skateboard hat fliegen lassen, hat Luke ein Problem. Der einzige, der ihn jetzt retten kann, ist Johnny Reiter, aber der will seinen Skateboard-Bauplan nicht rausrücken… / Morgen soll Luke mit seiner Klasse einen Ausflug in den Zoo machen. Eine lustige Sache, hätte Luke nicht Angst vor Tigern. Miss Moon glaubt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, der Angst Herr zu werden: indem Luke sich das Tier von Angesicht zu Angesicht anschaut. Um es ihm einfacher zu machen, verwandelt sie die Raubkatze in einen Babytiger. Leider hat Miss Moon nicht bedacht, das der so klein ist, dass er durch die Gitter ins Freie gelangen kann. Gemeinsam mit Luke und Lola muss sie das Tier so schnell wie möglich einfangen, denn der Zauber ist nicht von Dauer…
