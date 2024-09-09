Super-Baby Joe / Die verhexte BlumeJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 9: Super-Baby Joe / Die verhexte Blume
Als Baby Joe Anzeichen einer kleinen Erkältung zeigt, gibt Miss Moon ihm einen magischen Trank, um sein Immunsystem zu stärken. Doch das Elixier ist etwas zu stark für ein Erdenkind und wirkt Wunder: Baby Joe hat Superheldenkräfte und setzt sich für die unglücklichen Kinder im Viertel ein. Dabei ist sein Gehör so fein und sein Tempo so schnell, dass Miss Moon, Lola und Luke ihre Schwierigkeiten haben, ihm hinterher zu kommen. Sie haben keine Zeit zu verlieren, denn Baby Joe hat den Kinderschreck Nummer 1 ins Visier genommen: Miss Bunch. / Um ihr Pflanzenorchester zu komplettieren, erwirbt Miss Moon eine kleine fleischfressende Pflanze aus Yasirs Laden. Da sie Baby Joe zum Mittagsschlaf hinlegen muss, bittet sie Lola und Luke, sich um den Neuzugang zu kümmern. Doch deren Bemühungen erreichen das Gegenteil – die Pflanze ist nur noch ein Häufchen Elend. Als sie Miss Moon ihr Missgeschick beichten, peppt sie die Pflanze mit magischen Zusatzstoffen auf. Sie ahnen nicht, dass die kleine Pflanze völlig überreagiert und sich in ein allesfressendes Monster verwandelt und gegen Miss Moons Zauber resistent zu sein scheint.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick