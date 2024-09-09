Steinzeitliche Liebe / Der Schatz im SeeJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 20: Steinzeitliche Liebe / Der Schatz im See
Luke muss für die Schule einen Aufsatz über prähistorische Menschen schreiben. Um ihm zu helfen, erweckt Miss Moon im Naturwissenschaftlichen Museum die Statue von Honk zum Leben, damit Luke ihn interviewen kann. Das Gespräch gestaltet sich aber als sehr einseitig, da Honk nicht mehr als “Honk” über seine Lippen bringt und Luke ihn nicht zu verstehen scheint. Als Honk Miss Moon sieht, ist es um ihn geschehen. Er verliebt sich auf der Stelle in das Kindermädchen und entführt es. Luke und Lola versuchen, ihm auf der Spur zu bleiben. / Yasir gibt den Kindern ein Poster ihres Stammbaumes und bittet sie, das der Baronin mitzunehmen und ihr zu übergeben. Dummerweise lässt Baby Joe etwas Schokolade darauf kleckern, direkt auf das Bild von Sophie, die älteste Ahnin der Baronin. Der Versuch von Miss Moon das Mus wegzuwischen verschlimmert die Situation nur: sie wischt das ganze Bild weg. Die Folge: der gesamte Familienzweig der Baronin verschwindet von dem Poster, auch deren Haus nebenan, als hätte sie nie existiert. Wie holen sie nur ihre Nachbarin wieder zurück?
