Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miss Moon

Magiepoly / Ein Frosch namens Lola

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 19vom 09.09.2024
Magiepoly / Ein Frosch namens Lola

Magiepoly / Ein Frosch namens LolaJetzt kostenlos streamen

Miss Moon

Folge 19: Magiepoly / Ein Frosch namens Lola

25 Min.Folge vom 09.09.2024

Mama Moon taucht bei den McGuffles mit einer Kiste alter Spielsachen ihrer Tochter auf. Da das Kindermädchen einkaufen ist, bittet Mama Moon Luke und Lola darauf aufzupassen und nicht hineinzuschauen. Die neugierigen Kinder halten sich natürlich nicht daran. Sie entdecken in der Kiste ein Spiel namens “Magiepoly” und wollen es spielen. Doch kaum haben sie den Deckel abgenommen, werden sie ins Spiel gesogen. Miss Moon kommt just in diesem Moment nach Hause und schafft es gerade noch, mit Luke im Spiel zu verschwinden, denn wenn man nicht den richtigen Dreh findet, bleibt man für zehn Jahre in dem Spiel gefangen. / Als Lola im Garten einen Frosch in einer alten Teekanne entdeckt, flippt sie aus. Sie hat schreckliche Angst vor Fröschen! Aber Mr. Pick, Baby Joe und Miss Moon weigern sich, die unschuldige Amphibie vor die Tür zu setzen; Lola muss lernen, mit ihren Ängsten klar zu kommen! Miss Moon hat auch schon eine Idee. Sie verwandelt Lola kurz in einen Frosch, damit sie sich besser in ihn hineinversetzen kann. Das Problem ist nur, dass Lola droht unter all den anderen Fröschen nicht mehr erkannt zu werden. Luke ist beunruhigt: wie wird er je seine Schwester wiederbekommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Miss Moon
StoryZoo & Friends
Miss Moon

Miss Moon

Alle 1 Staffeln und Folgen