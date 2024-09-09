Hilfe, ein Mammut! / Die Knusper-MumieJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 16: Hilfe, ein Mammut! / Die Knusper-Mumie
Lola und Mr. Pick sind mitten in einem Videospiel namens “Mammut Rodeo”, bei dem ein Mammut durch eine Eislandschaft geführt wird. Luke taucht auf und präsentiert stolz seine selbstgebauten 3D-Brillen. Als Miss Moon eine solche Brille ausprobiert, hält sie das Mammut für ein reales Steinzeittier, das sie jagt und verteidigt sich mit ihrem Zauberstab. Das hat zur Folge, dass das Mamut dem Bildschirm entspringt und an seiner statt Mr. Pick in den Fernseher gesogen wird. Die einzige Möglichkeit, Mr. Pick zu befreien, besteht darin, das Mammut wieder in das Spiel zu bekommen. / Luke kann es nicht erwarten, die neue Knusper-Frühstücksflocken-Packung zu öffnen. Darin befindet sich eine kleine Mumien-Statue und ein Abwickler mit dem man den Verband der Mumie abwickeln kann. Doch die Box bewegt sich von alleine. Miss Moon will mit einem Zauber sicherstellen, dass sie nicht verhext ist und entdeckt Mr. Pick, der von den Flocken genascht hat. Als Luke die Mumie aus der Packung holen will, ist sie nicht zu finden. Nur der Abwickler ist noch da und zur Überraschung aller hören sie plötzlich ein fürchterliches Stöhnen im Haus. Hat der Zauber etwa die Mumie befreit?
