König Luke / Tanz mit YasirJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 14: König Luke / Tanz mit Yasir
Wie jedes Jahr am Dreikönigstag findet Lola die traditionelle Königsfigur im Kuchen. Luke ist so enttäuscht, dass er in Miss Moons Zimmer schleicht, um etwas zu finden, mit dem er das nächste Mal sicher gewinnt. Eine magische Lampe scheint genau das richtige dafür zu sein. Er reibt an ihr und ein Geist namens Claudius erscheint, der Luke drei Wünsche verspricht. Zunächst wünscht sich Luke einen königlichen Thron und zwei Wachen. Er ahnt nicht, dass der Geist mit dem dritten Wunsch für immer befreit ist und die ganze Stadt einnehmen will. / Im Park findet ein Tanzwettbewerb statt und dem Gewinner winkt als Preis ein Wochenende in Las Vegas. Da Lady Pop dort gerade auftritt, wollen die Kinder unbedingt den Wettbewerb gewinnen. Sie bitten Miss Moon, für sie anzutreten – mit Yasir als Tanzpartner. Das Problem ist nur, dass der überhaupt nicht tanzen kann. Als Miss Moon mit einem kleinen Zauber nachhelfen will, verwandelt sich Yasir in eine Tanzmaschine, der nicht mehr anders kann als tanzen, wenn er Musik hört.
