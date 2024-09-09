April! April! / Wo ist Mr. Pick?Jetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 18: April! April! / Wo ist Mr. Pick?
Die Kinder sind es leid, jedes Jahr von ihrem Vater in den April geschickt zu werden und wollen in diesem Jahr den Spieß umdrehen. Mit Miss Moons Hilfe tauschen die drei ihre Körper mit denen von Zootieren und wollen ihren Vater bei der Visite erschrecken. Doch nicht er schaut heute nach den Tieren, sondern sein Kollege Jasper. Der hält den Zauberstab im Maul des Lamas für ein medizinisches Instrument und konfisziert es. Wie sollen Miss Moon und die Kinder sich jetzt wieder zurück verwandeln? Und wer bändigt die Tiere, die in ihren Körpern umherstreifen? / Auf dem Spielplatz hat Mr. Pick die Nase voll, immer von Baby Joe gedrückt, angenuckelt und in die Ecke geworfen zu werden. Kurzerhand versteckt er sich in einem Busch, um etwas Ruhe zu haben. Baby Joe ist untröstlich. Miss Moon und die Kinder suchen überall nach dem Drachen – ohne Erfolg. Sie entdecken ihn letztlich als Spielzeug am Stand von Yasir. Vor dem steht auch Miss Bunch und will ihn kaufen – als Trost für ihren weinenden Schützling. Es kommt zum Wettkampf zwischen Miss Moon und Miss Bunch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick