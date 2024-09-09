Die Marshmellonien / Das TretbootrennenJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 25: Die Marshmellonien / Das Tretbootrennen
Um Baby Joe aufzumuntern, pflanzt Miss Moon einen Marshmellonien-Baum – einen magischen Baum der Marshmellows produziert. Wenn die Kinder die “Früchte” probieren, treten sehr lustige Reaktionen auf. Doch der Spaß ist nur von kurzer Dauer: Miss Moons Stimme hat sich verändert und der Zauberstab reagiert nicht mehr auf ihre Zaubersprüche. Das einzige Gegenmittel ist eine weitere Süßigkeit des Marshmellonien-Baumes. Doch die letzte haben sie gerade verputzt… / Auf dem See im Park findet das alljährliche Tretbootwettrennen statt. Der Preis ist ein gigantischer Pokal, den Luke unbedingt gewinnen will. Aber auch sein Erzrivale Kevin hat sich vorgenommen, das Rennen für sich zu entscheiden. Nach kurzer Zeit schon liegt Kevin mit seinem weit Boot vorne. Allerdings scheint das nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Wenn Luke noch gewinnen will, muss er hinter Kevins Geheimnis kommen.
