Das Liebesparfum / Die ÜberraschungstorteJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 26: Das Liebesparfum / Die Überraschungstorte
Lolas Herz schlägt immer noch für Howie. Damit der Angebete endlich ihre Liebe erwidert, nimmt Lola heimlich aus Miss Moons Zauberbeutel ein magisches Parfum. Der Duft wirkt sofort und Howie ist ganz verrückt nach Lola. Er folgt ihr auf Schritt und Tritt und macht ihr den Hof. Doch nicht nur er. Alle Jungs der Gegend sind von dem Parfum so betört, dass sie Lola umschwärmen wie Motten das Licht. Wie kann sie nur Abhilfe schaffen? / Yasir organisiert im Park einen Torten-Wettbewerb. Als Preis winken zwei Tickets für die Premiere von “Verliebte Vampire – Der Film”. Lola will die Karten unbedingt gewinnen, damit sie endlich ihren Helden, den Hauptdarsteller Max Dovonan treffen kann. Miss Moon und Luke helfen ihr gerne bei der Zubereitung und kreieren eine Torte mit fliegenden Schokoladen-Drachen. Doch einer von ihnen macht sich plötzlich selbständig und droht den Wettbewerb für Lola zu ruinieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick