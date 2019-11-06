Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mission Adventure

Ohne Geld unterwegs

Staffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ohne Geld unterwegs

Ohne Geld unterwegsJetzt ohne Werbung streamen

Mission Adventure

Folge 39: Ohne Geld unterwegs

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Mit Geld kann man sich viele Freunde kaufen, aber selten ist einer seinen Preis wert", wusste schon Josephine Baker. "Mission Adventure" macht heute den Test und wagt sich ohne einen Cent in der Tasche in den Alltag. Wo kommt man ohne Geld besser zurecht - in Deutschland oder in New York? Rechte: ProSieben MAXX

Alle Staffeln im Überblick

Mission Adventure
Mission Adventure

Mission Adventure

Alle 1 Staffeln und Folgen