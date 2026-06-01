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Monk

Mr. Monk geht wieder zur Schule

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 01.06.2026
Mr. Monk geht wieder zur Schule

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Monk

Folge 1: Mr. Monk geht wieder zur Schule

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Als eine Lehrerin von einer Schule stürzt, sieht zunächst alles nach Selbstmord aus. Die Rektorin ist allerdings davon überzeugt, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss. Die ehemalige Schulfreundin von Trudy wendet sich hilfesuchend an Monk. Und tatsächlich ist auch der exzentrische Detective der Meinung, dass es sich um einen Mord handelt. Um den Fall aufzuklären, lässt sich Monk als Aushilfslehrer einstellen ...

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