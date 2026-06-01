Mr. Monk geht wieder zur SchuleJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 1: Mr. Monk geht wieder zur Schule
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Als eine Lehrerin von einer Schule stürzt, sieht zunächst alles nach Selbstmord aus. Die Rektorin ist allerdings davon überzeugt, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss. Die ehemalige Schulfreundin von Trudy wendet sich hilfesuchend an Monk. Und tatsächlich ist auch der exzentrische Detective der Meinung, dass es sich um einen Mord handelt. Um den Fall aufzuklären, lässt sich Monk als Aushilfslehrer einstellen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH