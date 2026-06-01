Mr. Monk und die entführte GroßmutterJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 13: Mr. Monk und die entführte Großmutter
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Die Jura-Studentin Julie Parlo muss hilflos mitansehen, wie ihre Großmutter von zwei maskierten Personen aus ihrem Haus entführt wird. In ihrer Verzweiflung wendet sich die junge Frau an Monk. Sie verspricht ihm, ihn in den Polizeidienst zurück zu bringen, wenn er es schafft, ihre Großmutter zu finden. Monk nimmt den Deal an. Stottlemeyers Verdacht fällt unterdessen auf den Anführer einer Anti-Vietnamkrieg-Vereinigung aus den 70ern ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH