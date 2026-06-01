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Monk

Mr. Monk und die entführte Großmutter

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 13vom 01.06.2026
Mr. Monk und die entführte Großmutter

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Folge 13: Mr. Monk und die entführte Großmutter

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Die Jura-Studentin Julie Parlo muss hilflos mitansehen, wie ihre Großmutter von zwei maskierten Personen aus ihrem Haus entführt wird. In ihrer Verzweiflung wendet sich die junge Frau an Monk. Sie verspricht ihm, ihn in den Polizeidienst zurück zu bringen, wenn er es schafft, ihre Großmutter zu finden. Monk nimmt den Deal an. Stottlemeyers Verdacht fällt unterdessen auf den Anführer einer Anti-Vietnamkrieg-Vereinigung aus den 70ern ...

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