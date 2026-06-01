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Monk

Mr. Monk heiratet Sharona

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 15vom 01.06.2026
Mr. Monk heiratet Sharona

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Folge 15: Mr. Monk heiratet Sharona

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Ein Antiquitätenhändler stößt auf ein altes Schreiben, das zum Versteck eines riesigen Goldvermögens führt. Als er davon seinem Partner Dalton Padron erzählt, macht dieser kurzen Prozess und erschlägt seinen Geschäftspartner. Da die Hinweise im Brief in das Haus einer Eheberaterin führen, beschließt Dalton zu heiraten - und zwar ausgerechnet Lieutenant Dishers Mutter. Disher bringt die spontane Hochzeit seiner Mutter zum Verzweifeln, woraufhin er Monk um Hilfe bittet ...

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