Mr. Monk heiratet SharonaJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 15: Mr. Monk heiratet Sharona
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Ein Antiquitätenhändler stößt auf ein altes Schreiben, das zum Versteck eines riesigen Goldvermögens führt. Als er davon seinem Partner Dalton Padron erzählt, macht dieser kurzen Prozess und erschlägt seinen Geschäftspartner. Da die Hinweise im Brief in das Haus einer Eheberaterin führen, beschließt Dalton zu heiraten - und zwar ausgerechnet Lieutenant Dishers Mutter. Disher bringt die spontane Hochzeit seiner Mutter zum Verzweifeln, woraufhin er Monk um Hilfe bittet ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH