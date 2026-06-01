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Monk

Mr. Monk und die Frau des Captains

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14vom 01.06.2026
Mr. Monk und die Frau des Captains

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Monk

Folge 14: Mr. Monk und die Frau des Captains

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Captain Stottlemeyers Frau Karen wird bei einem Autounfall schwer verletzt. Ein Heckenschütze schoss auf den Fahrer eines Abschleppwagens, woraufhin das Fahrzeug gegen Karens Auto prallte. Stottlemeyer bittet Monk um Hilfe. Auffällig ist, dass sowohl Täter als auch Opfer keine Schuhe trugen. Zunächst sieht alles nach einem Streit zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und Streikbrechern aus, doch Monk zweifelt an dieser Theorie ...

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