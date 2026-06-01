Mr. Monk und die Frau des CaptainsJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 14: Mr. Monk und die Frau des Captains
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Captain Stottlemeyers Frau Karen wird bei einem Autounfall schwer verletzt. Ein Heckenschütze schoss auf den Fahrer eines Abschleppwagens, woraufhin das Fahrzeug gegen Karens Auto prallte. Stottlemeyer bittet Monk um Hilfe. Auffällig ist, dass sowohl Täter als auch Opfer keine Schuhe trugen. Zunächst sieht alles nach einem Streit zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und Streikbrechern aus, doch Monk zweifelt an dieser Theorie ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH