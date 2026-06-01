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Monk

Mr. Monk und der Zeitungsjunge

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 01.06.2026
Mr. Monk und der Zeitungsjunge

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Monk

Folge 10: Mr. Monk und der Zeitungsjunge

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Ausgerechnet vor Monks Haustür wird der Zeitungsjunge Lester ermordet. Sehr zum Leidwesen des Detektivs wird seine Wohnung kurzerhand zum Einsatzzentrum der Ermittlungen umfunktioniert. Dabei lernt er seinen Nachbarn Kevin kennen, der seit Kurzem eine äußerst attraktive Freundin hat. Da es der Mörder auf Monks Zeitung abgesehen hatte, liegt die Annahme nahe, dass das Mordmotiv in eben dieser Ausgabe enthalten ist. Offenbar wollte jemand verhindern, dass Monk die Zeitung liest ...

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