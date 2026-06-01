Mr. Monk, ein Playboy und viele schöne MädchenJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 8: Mr. Monk, ein Playboy und viele schöne Mädchen
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Als Elliott D'Souza, der Finanzvorstand des beliebten Männer-Magazins Sapphire, tot aufgefunden wird, ist dessen Assistentin davon überzeugt, dass ihr Vorgesetzter ermordet wurde. Monks Verdacht fällt auf den Playboy Dexter Larsen, den Chef des Magazins. Allerdings sieht sich Monk bald zum Rückzug gezwungen, denn Dexter hat ein nicht zu vernachlässigendesDruckmittel in der Hand: Aktbilder von Sharona ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH