Mr. Monk geht mit Sharona ins TheaterJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 6: Mr. Monk geht mit Sharona ins Theater
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Monk und Sharona besuchen das Theater, um die Premiere eines Stücks zu sehen, in dem Sharonas Schwester Gail die Hauptrolle spielt. Als Gail - wie im Drehbuch verlangt - ihren Schauspielkollegen Hal Duncan ersticht, muss sie feststellen, dass es sich bei dem Mordinstrument nicht um eine Requisite, sondern um ein echtes Messer handelt. Prompt wird Gail des Mordes beschuldigt und angeklagt. Jetzt kann nur noch Monk helfen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH