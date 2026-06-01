Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Monk

Mr. Monk geht mit Sharona ins Theater

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 01.06.2026
Mr. Monk geht mit Sharona ins Theater

Mr. Monk geht mit Sharona ins TheaterJetzt kostenlos streamen

Monk

Folge 6: Mr. Monk geht mit Sharona ins Theater

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Monk und Sharona besuchen das Theater, um die Premiere eines Stücks zu sehen, in dem Sharonas Schwester Gail die Hauptrolle spielt. Als Gail - wie im Drehbuch verlangt - ihren Schauspielkollegen Hal Duncan ersticht, muss sie feststellen, dass es sich bei dem Mordinstrument nicht um eine Requisite, sondern um ein echtes Messer handelt. Prompt wird Gail des Mordes beschuldigt und angeklagt. Jetzt kann nur noch Monk helfen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Monk
SAT.1 GOLD
Monk

Monk

Alle 4 Staffeln und Folgen