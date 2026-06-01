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Monk

Mr. Monk landet im Gefängnis

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 01.06.2026
Mr. Monk landet im Gefängnis

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Folge 16: Mr. Monk landet im Gefängnis

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Unmittelbar vor seiner Hinrichtung wird der Häftling Ray Kaspo vergiftet. Jetzt stellt sich die Frage, wer Interesse daran hat, einen ohnehin zum Sterben verurteilten Mann zu töten. Der Gefangene Dale Biderbeck bietet Monk einen Deal an: Wenn er herausfindet, wer Ray Kaspo ermordet hat, erhält Monk im Gegenzug Informationen zu Trudys Tod. Trotz zahlreicher Bedenken und Phobien lässt sich Monk als Häftling ins Gefängnis einschleusen ...

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