Mr. Monk landet im GefängnisJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 16: Mr. Monk landet im Gefängnis
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Unmittelbar vor seiner Hinrichtung wird der Häftling Ray Kaspo vergiftet. Jetzt stellt sich die Frage, wer Interesse daran hat, einen ohnehin zum Sterben verurteilten Mann zu töten. Der Gefangene Dale Biderbeck bietet Monk einen Deal an: Wenn er herausfindet, wer Ray Kaspo ermordet hat, erhält Monk im Gegenzug Informationen zu Trudys Tod. Trotz zahlreicher Bedenken und Phobien lässt sich Monk als Häftling ins Gefängnis einschleusen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH