Mr. Monk und der schlafende VerdächtigeJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 7: Mr. Monk und der schlafende Verdächtige
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Eine Katastrophe bahnt sich an: Monks Psychiater Dr. Kroger macht Urlaub - und Monk fühlt sich im Stich gelassen. Noch dazu, wo er gerade dringend Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Geburtstagsgeschenk für Benjy braucht. Doch auch die Kriminellen San Franciscos ruhen nicht: Amanda Babbage wird das Opfer eines Briefbombenanschlags. Monk geht davon aus, dass Brian Babbage, der wohlgemerkt im Koma liegt, für den Mord verantwortlich ist ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH