Mr. Monk und das BaseballfieberJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 3: Mr. Monk und das Baseballfieber
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der Milliardär Hammond wird gemeinsam mit seiner Frau ermordet. Natürlich hatte der Spekulant Hammond jede Menge Feinde, doch Monk erkennt als Einziger, dass nicht Hammond das Ziel des Anschlags war, sondern dessen Frau. Die Frau hatte ein Verhältnis mit Scott Gregorio, einem berühmten Baseballspieler, der gerade dabei ist, einen der wichtigsten Rekorde der Baseballgeschichte zu brechen. Und ein Baseball ist auch der Schlüssel zur Lösung des Falls ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Monk
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy, Unterhaltung, Mystery, Action
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH