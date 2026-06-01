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Monk

Mr. Monk und das Baseballfieber

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 01.06.2026
Mr. Monk und das Baseballfieber

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Monk

Folge 3: Mr. Monk und das Baseballfieber

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der Milliardär Hammond wird gemeinsam mit seiner Frau ermordet. Natürlich hatte der Spekulant Hammond jede Menge Feinde, doch Monk erkennt als Einziger, dass nicht Hammond das Ziel des Anschlags war, sondern dessen Frau. Die Frau hatte ein Verhältnis mit Scott Gregorio, einem berühmten Baseballspieler, der gerade dabei ist, einen der wichtigsten Rekorde der Baseballgeschichte zu brechen. Und ein Baseball ist auch der Schlüssel zur Lösung des Falls ...

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