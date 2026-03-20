Die Beerdigung: Urne ohne AscheJetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 1: Die Beerdigung: Urne ohne Asche
29 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Mitten im nordhessischen Bergland, 2006: Die Ländliche Idylle trügt, denn schreckliches ist hier geschehen. Ein Bauer nimmt eine nicht angemeldete Urnenbeisetzung vor. Der zuvor verschwundene Friedhelm ist mit 73 Jahren verstorben. Ein gern gesehener, lustiger Mann der in der Dorfgemeinde gelebt hatte. Daniel, einer der Bauer des Hofs auf dem Friedhelm gearbeitet hatte, nimmt die Bestattung vor, ohne amtliche Sterbeurkunde. In der Urne befindet sich jedoch keine Asche...
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins