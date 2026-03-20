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Mord im Dorf

Das Skelett im Brunnen

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 20.03.2026
Das Skelett im Brunnen

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Mord im Dorf

Folge 2: Das Skelett im Brunnen

29 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Schönermark, 2009: Hier ist die Welt noch in Ordnung, das 400-Personen-Dorf schreibt Landleben-Idylle groß. Die Junge Familie Retzlaff denkt, mit der neuen Immobilie ihr Glück gefunden zu haben. Der Traum vom Eigenheim entpuppt sich jedoch als Alptraum. Der Zustand des Hauses, unbewohnbar und auch die Wasserqualität lässt zu wünschen übrig. Um den ganzen auf den Grund zu gehen, wollen sie den Brunnen reinigen, doch in der 6-Meter-Tiefe erwartet sie das Grauen!

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